Addio al leggendario batterista jazz Jimmy Cobb

Lutto nel mondo del jazz. È morto all'età di 91 anni dopo una lunga battaglia contro un cancro ai polmoni Jimmy Cobb, leggendario batterista noto ai più - tra le altre cose - per essere stato un membro dei First Great Sextet, la formazione che accompagnava Miles Davis sul palco e in studio. Tra i dischi alle cui registrazioni Cobb prese parte c'è anche "Kind of blue", il capolavoro di Miles Davis pubblicato nel 1959 ed entrato nella storia del jazz.

Classe 1929, nel corso della sua carriera Jimmy Cobb ha collaborato con artisti come Dizzy Gillespie, John Coltrane e Stan Getz, incidendo insieme ai suoi gruppi una ventina di dischi: l'ultimo, "You'll see", è uscito nel 2016.