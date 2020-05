Concerti 2020, annullata la data di Post Malone a Milano

Niente concerto di Post Malone a Milano per l'estate 2020. La data del rapper di "Circles" in programma per il 17 giugno 2020 all'Ippodromo SNAI San Siro del capoluogo lombardo è stata annullata a causa delle restrizioni legate alla pandemia di Covid-19 e in ottemperanza alle disposizioni governative. Lo annuncia Vivo Concerti, che aveva organizzato la data italiana del tour di Post Malone. Chi aveva acquistato il biglietto per il concerto di Post Malone in prevendita potrà richiedere un voucher per un importo pari alla cifra d'acquisto del biglietto, che potrà essere utilizzato per acquistare biglietti per concerti organizzati dallo stesso promoter.

Post Malone avrebbe dovuto dare il via alla branca europea della sua tournée il 13 giugno da Monaco, in Germania. Dieci date con tappe anche in Olanda, Portogallo, Danimarca, Svezia e Regno Unito.

Negli scorsi giorni il rapper ha donato al personale sanitario degli Stati Uniti - attraverso la Shaboink, il marchio di abbigliamento e accessori di sua proprietà - 40mila mascherine: "Stiamo vivendo un periodo di merda ma ci dobbiamo passare. Restiamo puliti e prendiamo questa cosa a calci nel culo", ha detto.

