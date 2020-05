Guarda il video di un giovanissimo Jim Morrison nel 1962

Con un viaggio a ritroso nel tempo torniamo al 1962, quando un Jim Morrison poco più che diciottenne, non era ancora l'icona del rock che sarebbe diventata solo qualche anno più tardi dando voce alle canzoni dei Doors. A quel tempo James Douglas Morrison comparve come attore in un film promozionale per la Florida State University.

Nel filmato, che potete vedere più sotto, il personaggio impersonato da Morrison viene rifiutato dalla università e incontra anche un funzionario per discutere del suo futuro. Il frontman dei Doors, morto il 3 luglio 1971 a Parigi, iniziò la sua carriera accademica proprio alla Florida State University nel 1962, per poi trasferirsi, nel 1964, all'UCLA a Los Angeles per studiare cinematografia. Qui avrebbe incontrato il futuro tastierista dei Doors Ray Manzarek. Nel 1965 si aggiunsero il batterista John Densmore e il chitarrista Robby Krieger. Il resto (compresa la sua morte) è leggenda.