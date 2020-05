Boy George ha scritto sette album durante il lockdown

Il 58enne Boy George non è stato certo a girarsi i pollici in questi mesi di lockdown dovuto al Coronavirus. Stando a quanto lui stesso dichiara ha lavorato moltissimo, tanto da avere prodotto materiale per sette album.

L'ex frontman dei Culture Club ha dichiarato:

“Ho scritto così tanta musica da averne abbastanza per sei o sette album. Non dico che ogni cosa sia buona, ma ho firmato un contratto poco prima di Natale con una società chiamata Primary Wave, il cui compito è inserire la musica nei film. Ho il copyright con loro. È una nuova esperienza per me essere proprietario della musica. Non possiedo nessuna delle cose che ho fatto negli anni '80: gli editori possono farne ciò che vogliono e ne fanno ciò che vogliono.”

Parlando, ad esempio, dell'utilizzo della hit del 1983 dei Culture Club "Karma Chameleon", ha dichiarato al podcast 'Grounded' di Louis Theroux:

"Non solo non è di mia proprietà, ma possono cambiare il testo, darlo a un negozio di hamburger. L'hanno fatto. Hanno realizzato una versione di "Karma Chameleon" che parlava di carote e piselli. Ovviamente vediamo dei soldi ma li pagherei per non farlo.”

Ha anche parlato di come siamo molto più bigotti oggi di quanto non lo fossimo un tempo, e ha rivelato di essere stato allontanato da una discoteca solo perché indossava un travestimento: