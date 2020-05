Ornella Vanoni in studio per un disco di inediti e un contratto con BMG

Ornella Vanoni firma un nuovo contatto discografico con BMG e si prepara ad entrare in studio per registrare un nuovo album di inediti a 7 anni dalla pubblicazione di “Meticci (io mi fermo qui)”. L'album è previsto fra l’autunno e l’inverno, con la produzione esecutiva Adele Di Palma (già collaboratrice di Fabrizio De Andrè, Ivano Fossati, Samuele Bersani, Gianna Nannini, Enrico Nigiotti.

Ha raccontato la cantante: “In questi giorni ho firmato con BMG. Ha uno staff di persone molto giovani e vitali e mi piacciono molto”. Spiega invece il Managing Director di BMG Dino Stewart:

Sono elettrizzato pensando al lavoro che ci aspetta nei prossimi mesi: so già che avremo un album di altissimo profilo e di una modernità visionaria, come la sua interprete. Considero Ornella la grande eccezione dell’arte, non solo musicale, italiana. Una donna e un’artista di enorme talento, divertente, entusiasta e curiosa, che mi ha letteralmente conquistato con la sua personalità, così viscerale in ogni aspetto. Il suo lato ironico, divenuto pubblico solo negli anni più recenti, l’ha resa, se possibile, ancora più iconica, ma con quel suo modo unico di essere un’icona terrena, sempre pronta ad agire, operosa, profondamente cittadina di Milano e allo stesso tempo universale. Per questo - spero di non essere irriverente - la considero l’artista più punk che l’Italia abbia mai conosciuto