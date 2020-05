George Harrison chiese a una fan di insozzare l'automobile di Paul McCartney

Se siete dei lettori Rockol di certo siete a conoscenza del fatto che George Harrison aveva un debole per la presa in giro (sempre molto educata) che fosse ai danni di un fan oppure di un collega, come ben sa Phil Collins.

Un altro esempio della vis del chitarrista dei Beatles è ben rappresentato da quest'altro episodio. Una volta, rispondendo alla lettera di una fan – Harrison era solito dare una risposta, per quanto possibile, a quanti gli scrivevano - istruendola su come danneggiare l'auto del compagno di band Paul McCartney.

Presto detto ciò che accadde. Una grande fan dei Beatles, Susan Houghton, aveva scritto alla band per porgere i suoi auguri di buon Natale e per regalare, alla madre di Harrison, un mazzo di fiori e una scatola di cioccolatini. La ragazza, curiosamente, chiedeva anche consigli su come pulire l'auto. Harrison fu molto colpito dal gentile gesto. Essendo l'artista meticoloso che era, rispose con una guida dettagliata, passo-passo, su come portare a termine il lavoro e dando istruzioni su dove avrebbe potuto trovare la Ford di Paul McCartney.

Ecco il testo della lettera di George Harrison: