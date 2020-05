Nile Rodgers ricorda quando produsse Diana Ross

In una intervista rilasciata al quotidiano statunitense New York Post, il musicista e produttore degli Chic Nile Rodgers ha parlato del suo lavoro - insieme all'amico e co-fondatore degli Chic, il bassista Bernard Edwards, morto nell'aprile del 1996 – nel 1980 per Diana Ross.

Lui e Edwards le produssero l'album “Diana”, che include singoli di grndesuccesso come “My Old Piano”, “I'm Coming Out” e “Upside Down”, Rodgers torna con la memoria a quaranta anni fa:

“Era la prima volta in assoluto che producevamo una star. Non solo era una star, era La star”

Rodgers racconta che l'ispirazione per scrivere “I'm Coming Out” gli venne dopo aver visto un gruppo di 'sosia di Diana Ross' nel bagno del GG Barnum Room, un club prevalentemente transgender nel centro di Manhattan.

Nile continua così il suo racconto:

“All'improvviso una lampadina scatta nella mia testa. Sono dovuto uscire e chiamare Bernard da una cabina telefonica. Gli ho detto: 'Bernard, per favore, scrivi le parole: ''I'm coming out.' Poi gli spiegai la situazione.”

Diana Ross ha amato la canzone, ma "non capiva che era una cosa gay, che era una persona che diceva: 'Vengo fuori allo scoperto'. Non l'ha capito." Rodgers nella discussione con il giornale ha spiegato anche come nacque il titolo del singolo di maggior successo dell'album, "Upside Down":

“In realtà quelle erano sue parole. Lei disse che voleva ribaltare tutta la sua carriera, e questo era nei nostri appunti. Ma abbiamo pensato che sarebbe stata più potente in uno scenario romantico, quindi abbiamo scritto ‘Upside down, boy you turn me’. E lei perse la testa quando lo sentì.”