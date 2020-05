Tove Lo, un massacro a cartoni animati nel video di 'Sadder Badder Cooler'

Ebba Tove Elsa Nilsson ha diffuso sul Web la clip di "Sadder Badder Cooler", brano incluso nella versione deluxe del quarto album della cantautrice e perfomer svedese classe 1987, "Sunshine Kitty", pubblicato lo scorso venerdì, 22 maggio: nel video una versione animata di Tove Love fa strage di ex basandosi sul personaggio del primo episodio di "Kill Bill" - la saga diretta da Quentin Tarantino a partire dal 2004 - interpretato da Uma Thurman, Black Mamba. A fare compagnia alla protagonista nel grottescamente cruento video c'è - appunto - Sunshine Kitty, il personaggio immaginario che nell'ultima prova in studio dell'artista rappresenta "un'estensione di me e della mia musica".

La produzione della clip è stata curata dalle società Venturia Animation Studios e Dreambear, che - ha ammesso la stessa Tove Lo - "hanno portato la mia visione a un livello superiore".

La voce di "Habits (Stay High)" era attesa il prossimo 7 luglio al Circolo Magnolia di Segrate, a Milano, per quella che sarebbe stata la sua unica data italiana per il 2020: l'evento è stato annullato in seguito alle disposizioni adottate dal governo italiano alla luce dell'emergenza sanitaria da Covid-19.