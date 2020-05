Mostra del Cinema di Venezia, Zaia promette: 'Si farà come previsto'

La Mostra del Cinema di Venezia, rassegna tradizionalmente dedicata alla settima arte ma da sempre frequentata dai nomi di primissimo piano delle scena musica mondiale - solo lo scorso anno, tra gli ospiti attinenti al mondo del rock, ci furono l'ex Pink Floyd Roger Waters e il frontman dei Rolling Stones Mick Jagger - non sposterà l'edizione 2020 a causa della pandemia da Covid-19: a farlo sapere è stato il governatore del Veneto Luca Zaia, che - oltre a presiedere la giunta regionale - è una uno degli elementi del cda del festiva.

Come riferito dall'agenzia ANSA, Zaia ha dichiarato:

La Mostra del cinema di Venezia si farà a settembre come previsto. Gli esperti dicono che settembre è la finestra per le elezioni quindi si può fare la Mostra. Ho parlato con il Presidente Roberto Cicutto e sul problema Biennale Architettura è stato detto che la maggior parte degli espositori non se la sentiva di fare gli allestimenti dei padiglioni, sulla Mostra del cinema probabilmente non ci saranno tutte le produzioni che siamo abituati a vedere perché si sono fermate le lavorazioni ed anteprime dei film.