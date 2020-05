UK: postino al lavoro truccato come Gene Simmons dei Kiss. Foto

Il Regno Unito, che sta ancora affrontando una fase particolarmente dura della pandemia da Covid-19, ha bisogno di svagarsi in po'. Con questo spirito un dipendente della Royal Mail, la principale azienda postale britannica, deve aver messo in pratica il proprio proposito: consegnare ai suoi concittadini sudditi di Sua Maestà Elisabetta II pacchi e raccomandate truccato come Gene Simmons dei Kiss.

Gary Underdown è un trentaduenne che vive a Rainham, nell'hinterland orientale di Londra, e lavora sull'isola di Sheppey, sul delta del Tamigi: nei giorni scorsi l'uomo ha portato a termine i suoi impegni lavorativi in uniforme ma con il viso truccato da "Demon", il personaggio portato sui palchi dal cofondatore della band di "Dressed to Kill". I cittadini di Sheppey hanno apprezzato l'iniziativa, fotografandolo con i propri smartphone e postando gli scatti sui social media. Post dopo post, l'iniziativa di Underdown è stata fatta notare allo stesso Simmons, che ha apprezzato l'iniziativa del postino inglese pubblicando una delle sue foto sul proprio profilo Instagram ufficiale:

Il trentaduenne, ora, è una star, almeno a livello locale: "Il mio telefono è impazzito, non potete capire", ha spiegato Underdown alla testata Kent Online: "Sono un fan dei Kiss fin da quando sono venuto al mondo. Per la risposta che ho avuto, credo che la mia iniziativa sia stata apprezzata: se riesco a far sorridere qualcuno, questo è tutto quello che voglio".