'Lo stadio in un cassetto': la canzone benefica delle star del calcio per i parenti delle vittime del Covid-19

Verrà pubblicata domani, lunedì 25 maggio, "Lo stadio in un cassetto", brano benefico registrato dai Campioni a Distanza, estemporaneo ensemble vocale formato diverse star del calcio italiano come Alessandro Bastoni, Barbara Bonansea, Federico Bonazzoli, Francesco Caputo, Gaetano Castrovilli, Alberto Cerri, Danilo D’ambrosio, Matteo Darmian, Stefano Eranio, Samuel Eto’o, Ciro Ferrara, Alessandro Florenzi, Maurizio Ganz, Simone Andrea Ganz, Elena Linari, Alessandro Matri, Leonardo Morosini, Andrea Pirlo, Andrea Ranocchia, Luca Toni e Nicola Ventola. Tutte le vendite della canzone saranno devolute al fondo "Sempre con voi", attivato dalla Protezione Civile per sostenere familiari dei medici e del personale sanitario che hanno perso la vita nella lotta al Covid-19.

Il brano sarà presentato in anteprima oggi, domenica 24 maggio, alle ore 20:45, sui social degli atleti coinvolti nell'iniziativa.

"Lo stadio in un cassetto" è stata scritta da Giulia Anania, Marta Venturini e Diego Calvetti, che - sempre in collaborazione - hanno curato la produzione artistica del progetto, messo in atto dal Managing Director di Warner Chappell Music Italiana Roberto Razzini con lo stesso Calvetti e con Niccolò Presta e Alessio De Stefani, della Apollo Records. All'operazione benefica è arrivato anche l'endorsement della Lega Serie A, che in una nota ha fatto sapere di partecipare "on entusiasmo all'iniziativa, che rispecchia pienamente i valori di responsabilità sociale promossi attraverso il proprio progetto #weareoneteam, nato in questo periodo di emergenza per valorizzare l'impegno dei club di A a favore della comunità".