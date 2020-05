Lizzo, foto in bikini e mascherina per il benvenuto all'estate 2020

Nelle ore in cui le spiagge italiane iniziano ad affollarsi - con le cautele del caso - per il primo weekend post-lockdown, dall'altra parte del mondo anche la rapper, cantautrice e flautista americana Lizzo non vede l'ora di vivere al massimo la bella stagione nonostante la pandemia da Covid-19, che negli USA sta continuando a mietere vittime: la voce di "Truth Hurts" ha postato sul proprio canale Instagram ufficiale uno scatto che la ritrae a bordo piscina in bikini e mascherina - rigorosamente coordinata - con la didascalia "benvenuta estate 2020".

Alla fine dello scorso mese di febbraio Lizzo è stata citata in giudizio proprio per il suo brano più celebre, "Truth Hurts": due fratelli autori, Justin e Jeremiah Raisen, hanno accusato la rapper e il suo staff di essersi appropriati indebitamente del brano, generato da un'altra canzone scritta in collaborazione con l'artista durante una session congiunta. Secondo i Raisen la Lizzo si sarebbe appropriata dell'opera senza citarli nei crediti.

"Truth Hurts", già vincitrice nella categoria Best Pop Solo Performance ai passati Grammy Awards, ha generato oltre 200 milioni di visualizzazioni su YouTube, raggiungendo la top ten nelle classifiche di vendita di Belgio, Canada, Nuova Zelanda, Svezia e Stati Uniti.