Lana Del Rey, ascolta il nuovo brano spoken word 'patent leather do-over'

La cantautrice di "Ultraviolence" ha reso disponibile attraverso i propri canali social un nuovo brano spoken word intitolato "patent leather do-over": musicata da Jack Antonoff, che già collaborò con Lana Del Rey alle session dell'ultimo album dell'artista, "Norman Fucking Rockwell!" del 2019, la suite cita - nel testo - il romanzo "La campana di vetro", pubblicato dalla poetessa newyorchese Sylvia Plath appena un mese prima di togliersi la vita, l'11 febbraio del 1963, a soli trent'anni.

Al momento non è chiaro se "patent leather do-over" possa trovare spazio in "Violet Bent Backwards Over the Grass", nuovo disco spoken word al quale dovrebbe affiancarsi un progetto discografico più tradizionale del quale al momento non sono stati resi noti i dettagli - se non la data di pubblicazione, fissata per il prossimo 5 settembre.

Solo il 22 maggio scorso la Del Rey aveva fatto parlare di sé per un messaggio - diffuso sui suoi canali social ufficiali - nel quale aveva chiamato in causa diverse sue colleghe: "Adesso che Doja Cat, Ariana [Grande], Camila [Cabello], Cardi B, Kehlani, Nicki Minaj e Beyoncé sono andate in cima alle classifiche con le canzoni sull'essere sexy, sul non indossare vestiti, su scopare e tradire, posso per favore tornare a cantanre sul sentirsi belle perché innamorate anche se legate da una relazione non perfetta, o sul ballare per soldi, o su qualsiasi cosa voglia, senza essere crocefissa o accusata di rendere glamour gli abusi?".

La cantante, attesa per il prossimo 9 giugno all'Arena di Verona per quella che era stata annunciata come la sua unica data in Italia per il 2020, è stata costretta a cancellare l'appuntamento a causa delle disposizioni attuate dal governo italiano per contenere l'emergenza sanitaria da Coronavirus.