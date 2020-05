Michele Bravi, dall'incidente alla partecipazione ad Amici Speciali fino al nuovo singolo

"La vita breve dei coriandoli" rappresenta il ritorno di Michele Bravi. Del brano è stato diffuso anche il videoclip. In queste settimane, il giovane cantante è tornato alla ribalta grazie alla sua partecipazione ad “Amici Speciali”, il programma di Maria De Filippi. Questa speciale versione del talent, che si snoda in quattro appuntamenti, senza pubblico in studio, vede sfidarsi personaggi – cantanti e ballerini - già affermati, divisi tra la squadra bianca e la squadra blu.Un ritorno, quello di Bravi, dopo un lungo periodo di assenza. Il 22 novembre del 2018 infatti a Milano, il cantante è rimasto coinvolto in un incidente stradale che ha causato la morte di una motociclista di 58 anni (leggi qui).

Il singolo appena uscito fa parte del suo nuovo album "La geografia del buio". La canzone "La vita breve dei coriandoli" racconta il periodo negativo vissuto dall'artista, ma anche la rinascita, avvenuta grazie all'amore. Del disco fa parte anche una canzone intitolata "Mantieni il bacio", che il 25enne cantante umbro aveva presentato alla commissione artistica del Festival di Sanremo 2020, sperando di poterla cantare sul palco dell'Ariston in gara alla manifestazione, ma ha raccontato di essere stato scartato (leggi qui). L'artista ha rinviato a data da destinarsi la pubblicazione del suo nuovo album prevista in origine per lo scorso 17 aprile: "Sono sicuro che ci sarà il tempo e lo spazio giusto per condividere e scoprire 'La geografia del buio' ma adesso dobbiamo comportarci come una comunità che sta lottando per rialzarsi e rimanere a casa", ha commentato il cantante, in una nota, "A tutte le persone che aspettavano con curiosità e impazienza un mio lavoro discografico dico grazie del calore dimostrato finora e chiedo, con il cuore in mano, di rimanere uniti come una famiglia paziente".