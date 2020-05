Robbie Williams rivela: "A mio padre è stato diagnosticato il Parkinson"

Robbie Williams, durante un'intervista, ha rivelato che a suo padre è stato diagnosticato il Parkinson. L'ex cantante dei Take That, in questo periodo, è con moglie e figli, in casa a Los Angeles, mentre suo padre, Pete Conway, è rimasto nel Regno Unito durante la pandemia di coronavirus. Williams ha raccontato di aver passato momenti di paura e panico a causa di questa separazione. "Al momento abbiamo molti problemi familiari. Mio padre ha il Parkinson, mia suocera che amo molto ha una malattia molto grave. Non possiamo raggiungerli. Mio padre è a migliaia di miglia di distanza ", ha detto al Daily Mirror. Continuando a parlare di queste problematiche la voce di "Feel" ha sottolineato: "Mia mamma ha 80 anni ed è isolata". In un altro frangente dell'intervista ha anche affermato di temere di ricadere in vecchie e malsane abitudini come il consumo di alcol.

