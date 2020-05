Corey Taylor, voce degli Slipknot: "Ho finito il mio album solista"

Corey Taylor, voce degli Slipknot, ha rivelato di aver finito di lavorare sul suo primo album da solista. Il disco era stato annunciato l'anno scorso quando Taylor aveva comunicato che stava "mettendo insieme una band per realizzare un progetto". L'artista ha preso parte come ospite alle serie YouTube We Are Hear e ha spiegato nell dettaglio chi è la band che lo sta accompagnando in questo lavoro che "è davvero finito. Siamo entrati in studio e abbiamo registrato 25 canzoni in due settimane e mezzo", ha sottolineato la voce del gruppo metal dello Iowa. I musicisti in questione sono Jason Christopher al basso, Dustin Schoenhofer dei Walls Of Jericho alla batteria, il chitarrista Zach Throne e Tooch, il chitarrista dei Stone Sour Christian Martucci. L'ultima volta degli Slipknot in Italia è stata lo scorso febbraio, in occasione di un grande concerto al Forum di Milano (leggi qui).

