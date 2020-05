In "Rain on me" Lady Gaga e Ariana Grande ballano sotto la pioggia in un mondo futuristico. Guarda il video.

La città intorno sembra quella del film Blade Runner: sotto la pioggia e fra palazzi oscuri futuristici, Lady Gaga e Ariana Grande ballano scatenate e cantano "Rain on me". Si tratta del video del secondo estratto dall’album ‘Chromatica’ d Miss Germanotta, in uscita il prossimo 29 maggio. In un primo momento la nuova prova sulla lunga distanza della popstar statunitense - che recentemente ha visto alcuni propri dati personali pubblicati in rete in seguito al cyber attacco da parte degli hacker del gruppo REvil ai database dello studio legale Grubman Shire Meiselas & Sacks - avrebbe dovuto vedere la luce il 10 aprile ma, a causa dell’emergenza Coronavirus, la pubblicazione del seguito di “Joanne” è stata posticipata. “Chromatica” includerà 16 tracce tra cui alcune collaborazioni - oltre a quella con Ariana Grande - con diversi artisti come, tra gli altri, Elton John.

Caricamento video in corso Link