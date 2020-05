My Chemical Romance, The Darkness, Gogol Bordello e altri omaggiano i Ramones. Guarda il video.

I componenti di band come My Chemical Romance, The Darkness, Gogol Bordello e di altri gruppi si sono uniti tutti insieme per suonare e cantare il classico dei Ramones "I Believe in Miracles", tratto dall'album "Brain drain" del 1989. L'idea è nata per raccogliere fondi per le operazioni di soccorso durante questa emergenza da Covid 19. L'esibizione è stata organizzata dal chitarrista di Gogol Bordello Boris Pelekh, ha subito aderito anche Eugene Hutz, cantante e componente del gruppo. Nella super band spiccano Justin Hawkins (The Darkness), Walter Schreifels (Quicksand), Tom Higgenson (Plain White T’s), Brett Anderson (The Donnas) e Frank Turner. Il collettivo, soprannominato #rockforhopeproject, è completato dal chitarrista Frank Iero (My Chemical Romance), dal batterista Michael Miley (Rival Sons), dal bassista Roy Mitchell-Cárdenas (MuteMath) e da Nathen Maxwell (Flogging Molly). Insieme al video della performance, che è stato presentato in anteprima su YouTube (guarda sotto), è stata avviata una raccolta GoFundMe per raccogliere fondi per realtà sanitarie no profit che contrastano il diffondersi del virus.

