Rolling Stones, Ron Wood: sconfiggere il cancro è stato come ‘uscire gratis di galera’

Nel documentario dedicato al secondo chitarrista dei Rolling Stones e presentato lo scorso mese di ottobre al London Film Festival "Somebody Up There Likes Me" Ronnie Wood è tornato a parlare, tra le altre cose, del cancro al polmone che il musicista britannico ha dovuto fronteggiare nel 2017. Se in passato l’ex Faces aveva ricordato la difficile esperienza spiegando come fosse un miracolo "fumando per oltre 50 anni” che il tumore non avesse colpito entrambi i polmoni e come una cosa semplice come alzarsi la mattina sia diventata per Ronnie Wood, dopo la guarigione, “un grande vizio”, nella pellicola diretta da Mike Figgis l’artista ha invece raccontato che superare il tumore è stato come “uscire gratis di galera”. Spiega Ronnie Wood, dove aver specificato di aver fumato per 50 anni “almeno dalle 25 alle 30 sigarette al giorno”:

Mi hanno detto ‘ce ne liberiamo e mentre siamo là ci liberiamo dell’enfisema sul lobo superiore del polmone’. Io ho detto ‘oh, grande’. E loro: ‘I tuoi polmoni sono come se non avessi mai fumato’ e io ho detto: ‘Com’è possibile uscire gratis di galera?’.

E ancora: “Qualcuno lassù mi vuole bene, anche qualcuno quaggiù mi vuole bene”.

Oltre a essere una rockstar Ron Wood è anche pittore: della sua passione vi avevamo raccontato qualcosa qui. Tra gli ultimi dipinti del chitarrista ci sono diversi quadri che ritraggono gli Stones ma anche un dipinto che omaggia il servizio sanitario britannico e raccoglie fondi in suo supporto attraverso un’asta benefica.