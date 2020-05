Perché Alice Cooper pensa che i Metallica siano la quintessenza del metal

Alice Cooper ha partecipato alle serie "At Home and Social Online" di AXS TV e per l’occasione ha ricordato il suo amore per i Four Horsemen, spiegando che i Metallica rappresentano in qualche modo per lui la quintessenza del metal. Lo spunto di partenza è stato il brano di Lars Ulrich e soci “Fade to Black” del 1984. Racconta lo shock rocker, commentando quel periodo: “All’improvviso, il metal che prima era sommerso era passato in prima linea. Sai, prima ci sono le tue band come gli Iron Maiden e tutti questi gruppi, e poi ecco i Metallica che vengono passati alla radio e che non sarebbero mai stati trasmessi negli anni Settanta”. Dopo aver elogiato la capacità del gruppo di “Enter Sandman” di unire talento, rabbia e una grande resa dal vivo, l’artista statunitense ha raccontato:

Hanno parlato per una generazione che prima era un po’ spaventata di dire che era metal. Ora questi ragazzi dicono ‘vogliamo un po’ di rabbia nel nostro rock and roll. Non vogliamo che sia gentile’. È per questo che sono piaciuto loro, perché non ero gentile. Alice Cooper era una minaccia. E penso che i Metallica fossero una minaccia ma facevano anche hit con i dischi.

Sottolinea poi Vincent Damon Furnier – questo il nome all’anagrafe del rocker di Detroit: “Ho sempre guardato ai Metallica come alla band metal per eccellenza”.

L’artista, discograficamente fermo a “Paranormal” del 2017, ha pubblicato nei giorni scorsi il suo più recente singolo “Don’t Give Up”, un invito a non arrendersi e a “combattere tutti insieme”, che dal prossimo mese di agosto verrà messo a disposizione anche in versione vinile picture disc 7”. L’ultimo passaggio sui palchi italiani della voce di “School’s Out” risale al settembre 2019, quando Alice Cooper si è esibito al Pala Alpitour di Torino, mentre con i suoi Hollywood Vampires Cooper ha fatto tappa nella Penisola l’anno precedente, al Lucca Summer Festival. Il terzetto composto da Alice Cooper, Johnny Depp e Joe Perry ha in calendario un concerto anche il 9 settembre prossimo.