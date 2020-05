Irama (ad Amici Speciali): ecco il singolo 'Mediterranea'

Nuovo singolo per Irama, che dopo "Arrogante" (tra i tormentoni dell'estate 2019) torna a giocare con ritmi latini. Si intitola "Mediterranea" e arriva mentre la voce di "La ragazza con il cuore di latta" è in gara ad "Amici speciali", la nuova versione del talent show condotto da Maria De Filippi con protagonisti cantanti e ballerini in qualche modo già noti al pubblico (questa sera su Canale 5 andrà in onda in diretta la seconda puntata). La canzone segue l'uscita di "Milano", il duetto con Francesco Sarcina pubblicato in piena emergenza coronavirus.

L'ultimo album di Irama, "Giovani per sempre", è uscito nel febbraio del 2019, in concomitanza con la partecipazione del cantante al Festival di Sanremo con "La ragazza con il cuore di latta". Irama ha da poco inaugurato un nuovo corso della sua carriera, dopo il divorzio dall'ex manager Francesco Facchinetti: "A livello artistico non mi sono lasciato influenzare dagli eventi imprenditoriali. La musica non deve avere a che fare con questioni manageriali, di contratto. Il nuovo disco racconta qualcosa che mi appartiene. Sono cresciuto come persona e anche musicalmente parlando. Ora sto scrivendo canzoni fregandomene di ciò che funziona in classifica, facendo ciò che mi piace", ha raccontato a Rockol

L'emergenza coronavirus ha messo in pausa i lavori del nuovo album, che erano in fase avanzata: "Una parte l'abbiamo registrata in una villa tra la Lombardia e il Piemonte. Mi sono rinchiuso lì insieme ad alcuni amici musicisti, un team capitanato dal mio produttore Giulio Nenna".