Addio a Mory Kanté, il cantante guineano di ‘Yéké Yéké’

Si è spento oggi, 22 maggio, all’età di 70 anni il cantante e suonatore di kora guineano presso l’ospedale di Conakry. Come riportato dalla BBC, la notizia della scomparsa di Mory Kanté è stata confermata dal figlio Balla Kanté all’Agence France Presse.

L’artista, nato in Guinea il 29 marzo 1950 e che ha raggiunto il successo internazionale grazie al singolo “Yéké yéké” pubblicato nel 1987 come anticipazione del disco “Akwaba beach”, è deceduto presso il nosocomio dove era ricoverato a causa dell’aggravarsi di una malattia di cui soffriva da tempo. “Soffriva di malattie croniche e spesso si recava in Francia per curarsi, ma con il coronavirus non è stato più possibile”, ha dichiarato Balla Kanté. “Abbiamo visto le sue condizioni peggiorarsi rapidamente, ma ero sorpreso perché aveva vissuto momenti peggiori prima.”

Nel 1999 Mory Kanté si è esibito al Concerto del Primo Maggio di Roma insieme a Enzo Avitabile, con il quale l'artista guineano ha collaborato per il brano "Mane e mane" e la canzone "O-issa", inclusi nell’album del musicista partenopeo "O-issa".

