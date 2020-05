Cristiano Godano: il primo album solista è ‘Mi ero perso il cuore’, in uscita a giugno

Attraverso un post pubblicato sui social, la voce dei Marlene Kuntz ha annunciato il titolo e la data di pubblicazione del suo primo lavoro discografico solista. L’album di Cristiano Godano, che si intitolerà “Mi ero perso il cuore”, arriverà sui mercati il prossimo 26 giugno.

“Ho riflettuto molto su cosa fare in tutto questo tempo, e a un certo punto, riportandomi con la memoria ai giorni più brutti del Covid (non che ora sia tutto roseo...), ho ricordato quanta empatia ricevevo da voi coi miei post a volte smarriti, a volte fragili, sempre coraggiosi nel non tacere il sentimento della paura e della vulnerabilità”, ha scritto il cantante della band piemontese su Facebook che, oltre a rendere noti i dettagli del suo primo lavoro discografico, ha comunicato la pubblicazione del primo singolo estratto da “Mi ero perso il cuore”.

Il prossimo 29 maggio, infatti, Cristiano Godano pubblicherà la prima anticipazione del suo disco, e il relativo video, che si intitolerà “Ti voglio dire”.

Lo scorso mese di agosto Godano - tra gli artisti che hanno preso parte al Concerto del Primo Maggio 2020 di Roma, che quest'anno si è svolto non dal vivo ma solo in versione televisiva a causa dell'emergenza Coronavirus - aveva fornito i primi dettagli del suo album solista, senza rivelare l’effettiva data di uscita, il titolo o la tracklist. La voce dei Marlene Kuntz aveva raccontato: “Ci ho iniziato a lavorare due anni fa, con calma. In primavera, in accordo coi tempi e i programmi di MK, ho fatto le registrazioni, in questa pausa estiva forzata ci ho rimesso testa e ora ho definitivamente chiarito a me stesso che ne sono molto fiero.”