Wilco dicono ci ricordano di dire agli amici che tutto questo finirà

La band di Jeff Tweedy pubblica una nuova canzone, a pochi mesi di distanza da "Ode to joy", l'ultimo album di studio pubblicato nell'autunno 2019. La nuova canzone si intitola "Tell your friends", ed è acquistabile su Bandcamp a 1 dollaro, con i proventi che andranno in beneficienza. Si tratta infatti di una canzone scritta e pensata per il lockdown, e per quello che verrà dopo: "non dimenticatevi di dire ai vostri amici che li vedrete di nuovo".

Questo il video del brano, girato con immagini casalinghe della band e trasmesso in anteprima dallo show di Stephen Colbert

Questo il testo completo della canzone:

Don’t forget to tell your friends

When you see them again

O’ I love you

O’ I love you

I wanna hold your hand

C’mon let’s twist again

I wanna hold your hand

When I see you again

Don’t forget to tell your friends

This is going to end

O’ and I needed you

O’ I need you

Our love is right

Our love is real

Our love is now

Our love is real

I want to hold your hand

When I see you again

Don’t forget to tell yourself

When you see them again

O’ I love you

O’ I love you

Our love is real

Our love is right

Our love is now

Our love is right

Don’t forget to tell your friends

When you see them again

O’ I love you

O’ I love you