Lana Del Rey conferma l’uscita di un nuovo album e annuncia due libri di poesie

Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, la cantautrice statunitense ha confermato che il prossimo 5 settembre pubblicherà un nuovo album e ha annunciato l’uscita di due libri di poesia. Nel messaggio condiviso sui social da Lana Del Rey, in cui la voce di “Video games” critica alcune colleghe per aver criticato la sua musica, la cantante ha scritto in conclusione:

“Comunque nulla di tutto ciò ha molto a che fare con questo, ma racconterò nel dettaglio alcuni dei miei sentimenti nei prossimi due libri di poesie (soprattutto il secondo) per per Simon & Schuster.”

Ha poi aggiunto:

“Sono sicura che ci saranno sfumature di quello su cui ho riflettuto nel mio nuovo album che uscirà il 5 settembre.”

L’artista statunitense ha pubblicato il suo ultimo album, “Norman Fucking Rockwell!”, nel 2019, a circa due anni di distanza dal precedente “Lust for Life”. Il prossimo 9 giugno Lana Del Rey avrebbe dovuto esibirsi presso l'Arena di Verona ma - ha fatto sapere Live Nation - "a seguito della pubblicazione sulla GU del DL n.33 del 16/5/2020 che, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica scaturita dal virus Covid-19 , vieta gli assembramenti di persone fino al 31 luglio 2020" il concerto è stato cancellato e non verrà riprogrammato nel 2021.