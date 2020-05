Bruce Springsteen e il sexting: "Potrei scattarmi dei selfie da nudo, quando finirà"

"La cosa più dura del lockdown è la sensazione di non sapere cosa riserva il futuro". Il Boss è umano: nella sua ormai consueta rubrica sulla E Street Radio di Sirius XM, ha raccontato la sua giornata tipo di questo periodo, con delle aperture sul ritorno alla musica e con qualche accenno inaspettato.

Vi sareste mai aspettati sentire Springsteen che parla di sexting e di naked selfie? Invece è andata così: oltre alla consueta playlist e al tributo a Little Richard, il Boss ha affrontato l'argomento dicendo che potrebbe farne pure lui, quando sarà finito. Sì, avete letto bene.

"Non voglio avere tempo vuoto e inutilizzato,, soprattutto a 70 anni. Conto i miei giorni. E, amici miei, ho delle cose da fare che me coinvolgono sia me che voi", ha raccontato Springsteen: il riferimento è al disco del ritorno con la E Street band, di cui si parla da mesi, probabilmente già terminato, ma messo da parte in attesa di tempi migliori. Una speranza per i fan, qualcosa a cui guardare per il futuro.

Ma nel presente, cosa fa il Boss? Racconta che prende spesso la macchina e guida in giro per il New Jersey, e pensa a quanto è fortunato, visto che ci sono 30 milioni di americani che hanno perso il posto:

Guidare mi ha sempre rilassato e così prendo la macchina e per un po' smetto di dare noia a Patti.

Guido nei miei luoghi, attraverso tutte le mie vecchie città, giorno dopo giorno. Vedo tutti i negozi chiusi, quali persone ci sono per strada con le maschere, i miei luoghi preferiti chiusi - vendono solo cose da asporto, Dio li benedica.

Guido verso Manasquan Inlet, il posto di mio padre, per sedermi e guardare le barche per un po'. Ma hanno chiuso tutti i parcheggi e la camminata è chiusa. Quindi trovo una strada laterale e mi siedo, apro il finestrino, sento la brezza dell'oceano e leggo il giornale per un po'.(...) Quindi dopo un'ora chudeo il giornale, avvio la macchina e torno a casa. E sulla strada del ritorno, incrocio lo ShopRite dove suonai con i Castiles, la mia prima band! È stata l'unica volta in questi giorni in cui ho visto un parcheggio pieno di macchine e mi ha quasi fatto piangere.

La compassione del Boss non si ferma qua: e pensa a come fanno i più giovani e i single a sopravvivere a questo periodo

Come va per tutti i single là fuori? Com'è l'amore ai tempi di Corona? Sono vecchio e semplicemente non riesco a immaginarlo. Voglio dire, deve succedere ... ma ... ma come? Voglio dire, i test continuano? Immagino che ci siano appuntamenti virtuali, perché non ci dovrebbero essere? Non so quanto possa essere soddisfacente - nessun contatto fisico! Nessun sesso, immagino ...

E poi chiude con una ironica promessa, ma anche solo sentire il Boss che parla di questo argomento fa una certa impressione: "Immagino che ci sia sempre il sexting, selfie nudi ... dicono che i selfie nudi sono la nuova seduzione . Ho letto un articolo che diceva che questa è l'età d'oro dei naked selfie! Diavolo, potrei scattarmene qualcuno quando questo spettacolo è finito. Perchè no? A mali estremi estremi rimedi".