Concerti 2020, Tove Lo: annullato il live a Milano

Il concerto che avrebbe visto la star svedese andare in scena sul palco del Circolo Magnolia di Segrate (Milano) il prossimo 7 luglio è annullato. In seguito all'emergenza COVID-19 - si legge in un comunicato stampa - Tove Lo ha cancellato tutto il tour e, di conseguenza, anche il live originariamente previsto nel nostro Paese. I possessori dei biglietti già acquistati riceveranno un voucher per un importo pari alla cifra dell’acquisto del biglietto. Ulteriori informazioni sul sito di vivoconcerti.com.

Ebba Tove Elsa Nilsson - questo il nome all’anagrafe della cantante che raggiunto la fama internazionale grazie alla hit "Habits (Stay High)” - ha pubblicato il suo ultimo album in studio "Sunshine Kitty" nel 2019 che segue i precedenti lavori discografici, "Queen of the Clouds” del 2014, "Lady Wood” del 2016 e "Blue Lips" del 2017.

