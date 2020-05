Francesco Renga, ecco il singolo ‘Insieme: grandi amori’: 'È un inno alla felicità'

“Insieme: grandi amori” è il titolo del nuovo singolo della già voce dei Timoria Francesco Renga, disponibile da oggi 22 maggio.

Il brano, scritto dallo stesso cantautore insieme a Diego Mancino e Daniele Coro che ha curato anche la produzione insieme a Dario Faini, è - ha raccontato Renga attraverso un comunicato stampa - “un inno alla felicità, alla speranza contro la paura di vivere”. Francesco Renga ha poi aggiunto, citando un passaggio del testo di “Insieme: grandi amori”:

“È un inno alla vita stessa e a quello che dovrebbe essere il suo motore sempre: è un inno all’Amore. A quel sentimento assoluto che cerco di cantare in ogni mia canzone. Quel sentimento che ci unisce e ci fa sentire una comunità. Perché ‘la vita non è fatta per vivere da soli, la vita è fatta per amare... altro che cantare canzoni, qui c’è bisogno di grandi Amori... insieme’.”

A margine dell'intervista rilasciata ad Andrea Laffranchi e pubblicata sulle pagine del Corriere della Sera oggi, 22 maggio, il cantautore ha raccontato com'è stato lavorare a distanza al brano con gli artisti che hanno collaborato. Francesco Renga ha raccontato: "Non semplice per chi come noi è abituato ad un confronto non solo verbale, ma fatto di sguardi e intuizioni, cose buttate lì ad alta voce, accordi sbagliati che portano in una direzione diversa. La musica c’era prima del lockdown, il testo è lavoro a distanza con Diego."

Lo scorso mese di aprile Renga ha condiviso un video in cui la sua canzone "Angelo" accompagna alcune immagini della sua città per invitare i fan a contribuire con una donazione al progetto di aiuto per Brescia.