Eric Clapton, esce la ristampa dell’album con B.B. King con due inediti

Il prossimo 26 giugno sarà pubblicata la ristampa dell’album “Riding with the King” di Eric Clapton e B.B. King che arriverà sui mercati con due tracce inedite. Una delle prime rarità è “Rollin’ and Tumblin”, una versione del classico blues - reso famosa da Muddy Waters nel 1950 - realizzata dal chitarrista e cantautore britannico insieme a B.B. King mai pubblicata prima. La canzone è stata condivisa con l’annuncio della nuova edizione del disco uscito originariamente nel 2000 ed è disponibile all’ascolto nel video riportato più avanti.

Il secondo inedito, incluso nella ristampa di “Riding with the King”, è la cover di “Let me love you baby” di Willie Dixon. Come riportato dalla rivista statunitense Rolling Stone, entrambe le canzoni sono state registrate da Clapton e dal grande bluesman, scomparso il 14 maggio 2015, durante le sessioni di registrazione del loro disco congiunto.

Ascolta "Rollin’ and Tumblin"

L’edizione per il ventesimo anniversario dall’uscita di “Riding with the King” sarà disponibile in diversi formati, tra cui un versione con doppio vinile nero da 180 grammi e una doppio vinile blue da 180 grammi disponibile solo sul sito di “Slowhand”.

Eric Clapton sarà in Italia il prossimo anno per due concerti. Il chitarrista si esibirà il 26 maggio 2021 presso il Forum di Assago (Milano) e il 28 maggio 2021 all’Unipol Arena di Bologna. Originariamente il tour europeo di Clapton avrebbe dovuto fare tappa nel nostro Paese il prossimo mese di giugno ma, a causa dell’emergenza Coronavirus, è stato posticipato all’anno venturo.