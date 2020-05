Guns N' Roses: il tour che ha visto Axl Rose, Slash e McKagan sul palco insieme per la prima volta dal 1993

Iniziato il primo aprile del 2016, il “Not in this lifetime… Tour” della band di “Paradise City” è stata la prima tournée a riunire nuovamente la formazione originaria dei Guns N’ Roses. Prima del tour, infatti, Axl Rose, Slash e Duff McKagan non suonavano insieme sullo stesso palco dal 1993, quando i tre artisti erano impegnati nel “Use your illusion tour”. La serie di date, conclusasi il 2 novembre 2019, con 584,2 milioni di dollari d’incassi e 5,371,891 biglietti venduti si è rivelata essere la terza tournée più redditizia della storia, stando ai calcoli di Billboard Boxscore. Poco dopo la conclusione del “Not in this lifetime… Tour” i Guns N’ Roses hanno annunciato nuovi concerti che avrebbero visto la band andare in scena sui palchi di tutto il mondo. A causa dell’emergenza sanitaria in corso, però, anche Axl Rose e soci hanno dovuto fare i conti con l’attuale situazione.

Con la sospensione del tour europeo, che avrebbe visto il gruppo di "Welcome to the jungle" esibirsi dal vivo anche in Italia in occasione del concerto in programma il prossimo 12 giugno a Firenze Rocks - manifestazione annullata a seguito della pubblicazione sulla GU del DL n.33 del 16/5/2020 che, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica scaturita dal virus Covid-19 , vieta gli assembramenti di persone fino al 31 luglio 2020 -, la formazione statunitense ha deciso di offrire ai fan un esperienza di musica dal vivo alternativa. I Guns N’ Roses hanno infatti annunciato una serie di concerti in streaming, battezzata “Not in this lifetime selects”, che propone alcuni momenti della tournée che ha visto la formazione originaria della band per la prima volta sul palco insieme.

Il primo video, trasmesso in anteprima all’1 (ora italiana) di oggi 22 maggio, è disponibile su YouTube e raccoglie alcuni momenti del concerto andato in scena alla Vivint Smart Home Arena a Salt Lake City, Utah, il 29 ottobre 2019. Durante il live i Guns N’ Roses hanno proposto 25 canzoni tra cui alcuni brani tratti dal loro album di debutto “Appetite for destruction” del 1987.

Caricamento video in corso Link

Ecco la scaletta:

It's So Easy

Mr. Brownstone

Chinese Democracy

Welcome to the Jungle

Double Talkin' Jive

Better

Estranged

Live and Let Die (Wings cover)

Slither (Velvet Revolver cover)

Rocket Queen

You Could Be Mine

Shadow of Your Love

Attitude (Misfits cover)

Civil War

Dead Horse

Coma

Speak Softly Love (Love Theme From The Godfather) (Nino Rota cover)

Sweet Child O' Mine

Wichita Lineman (Jimmy Webb cover)

November Rain

Knockin' on Heaven's Door (Bob Dylan cover)

Nightrain

Bis:

Patience

The Seeker (The Who cover)

Paradise City