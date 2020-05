I concerti di "Vinyl": Sex Pistols @ Kåren, Stoccolma 28 luglio 1977

La ripresa degli eventi live è quasi in vista, ma per ora dobbiamo ancora accontentarci di rivivere concerti storici in video.

Per questo capitolo numero 25 della rassegna di Vinyl, ci occupiamo dei Sex Pistols, con il video di un’esibizione del luglio 1977. Breve ma intenso, il clip immortala circa metà della performance (la sestlist completa, infatti, sarebbe di 11 pezzi, ma in video fino a ora ne sono emersi poco più della metà) che il gruppo tenne in Svezia il 28 luglio.

Era la seconda di due date consecutive presso il club Kåren di Stoccolma.

