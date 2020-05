Lady Gaga, ascolta il nuovo singolo ‘Rain on me’ con Ariana Grande

Come anticipato dalla stessa Miss Germanotta una settimana fa, oggi 22 maggio è uscito il nuovo singolo di Lady Gaga con Ariana Grande. La canzone, dal titolo “Rain on me”, è la seconda anticipazione dell’album “Chromatica”, in arrivo sui mercati il prossimo 29 maggio, e segue la pubblicazione del brano “Stupid love”, uscito lo scorso 28 febbraio.

“Una volta mi è sembrato di piangere così tanto che non mi sarei mai fermata”, ha scritto la popstar statunitense sui social per condividere il nuovo singolo in collaborazione con la voce di “One last time”. Lady Gaga ha poi aggiunto:

“Invece di contrastare questa cosa, ho pensato di provarci, posso affrontare cose difficili. Ariana Grande ti voglio bene per la tua forza e la tua amicizia. Mostriamo loro di che si tratta.”

Ecco “Rain on me” che, come annunciato sui social dalla cantante di “Bad romance”, sarà accompagnato da un video disponibile sul canale YouTube di Lady Gaga dalle 19 (ora italiana) di domani 22 maggio.

Originariamente la nuova prova sulla lunga distanza di Miss Germanotta - che recentemente ha visto alcuni propri dati personali pubblicati in rete in seguito al cyber attacco da parte degli hacker del gruppo REvil ai database dello studio legale Grubman Shire Meiselas & Sacks - avrebbe dovuto vedere la luce il 10 aprile ma, a causa dell’emergenza Coronavirus, la pubblicazione dell’ideale seguito di “Joanne” è stata posticipata. “Chromatica” includerà 16 tracce tra cui alcune collaborazioni - oltre a quella con Ariana Grande - con diversi artisti come, tra gli altri, Elton John.