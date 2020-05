Red Hot Chili Peppers a Lollapalooza nel 2006. Guarda.

Il festival Lollapalooza non ha ancora cancellato ufficialmente la sua edizione 2020, anche se crediamo che l'annuncio giungerà a breve. Nell'attesa, il canale YouTube del festival questa notte, alla 01.00 ora italiana, proporrà il live del 6 agosto 2006 al Grant Park di Chicago dei Red Hot Chili Peppers.

La band di Kiedis e Flea era allora impegnata nel tour a supporto di "Stadium Arcadium" (leggi qui la nostra recensione), nella formazione era allora presente anche John Frusciante prima che lasciasse il gruppo nel 2009. Per poi rientrarci – a scapito di Josh Klinghoffer – poco prima delle scorse festività natalizie.

Setlist:

Intro Jam

Can't Stop

Dani California

Scar Tissue

Charlie

Fortune Faded

Readymade

Throw Away Your Television

Snow ((Hey Oh))

Me & My Friends

For Emily, Whenever I May Find Her (cover di Simon & Garfunkel)

Wet Sand

Right on Time

Don't Forget Me

Tell Me Baby

By the Way

Encore:

Give It Away