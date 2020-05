Roger Waters: esce in digitale il film concerto "Us + Them"

Roger Waters ha annunciato l'uscita in digitale di 'Us + Them', il film-concerto dell'omonimo tour del 2017-2018. Sarà disponibile su YouTube a partire dal prossimo 16 giugno, seguirà l'uscita in versione Blu-ray e DVD. Guardate il trailer più sotto.

L'ex membro dei Pink Floyd ha co-diretto il film con Sam Evans, per comporre il quale sono stati usati filmati tratti dai live di Amsterdam (Olanda) e del Regno Unito. Le setlist proponevano i successi dei Pink Floyd tratti da “The Wall”, “Wish You Were Here” e “The Dark Side of the Moon” (leggi qui la nostra recensione), così come brani di “Animals” (completo di maiale gonfiabile).

Una manciata di giorni fa l'annoso alterco che vede contrapposti, da tempo, Roger Waters ai suoi ex compagni di band David Gilmour e Nick Mason ha vissuto un nuovo capitolo. Waters infatti, via video, ha accusato Gilmour di averlo tagliato fuori dai social network dei Pink Floyd: