Sting soddisferà l'ultimo desiderio di un malato

Sting sta per soddisfare l'ultimo desiderio espresso da un ufficiale di polizia. A rendere possibile ciò sarà per merito della 36enne figlia del cantante, Mickey, che sul social network Instagram è entrata in contatto con la figliastra del defunto.

Mickey ha risposto a un messaggio pubblicato dalla figliastra di un poliziotto sulla pagina del blog 'Humans of New York', dove raccontava tutto il suo amore per l'arte rivelando di avere un dipinto che ritraeva l'ex frontman dei Police.

Ha rivelato che il patrigno - che soffriva di sclerosi multipla - aveva dipinto Sting e le aveva chiesto in letto di morte di consegnarglielo. La donna ha scritto:

“Durante i suoi ultimi giorni, abbiamo rovistato nei suoi averi, uno per uno. Lui mi diceva a chi consegnarli. Ho estratto il dipinto di Sting da una vecchia scatola e gli ho chiesto: 'Cosa devo farne di questo?' La sua risposta fu immediata. 'Dallo a Sting', disse. Tutti iniziammo a ridere. Ma papà divenne molto serio. Socchiuse gli occhi. Mi guardò bene e disse: 'Dallo a Sting'. Quindi immagino che sia il mio ultimo incarico."

La donna ha inoltre spiegato che lo dipinse prima della sua diagnosi, ma fu l'ultimo a cui lavorò. Aggiunge ancora al suo racconto:

“Un giorno costruì un piccolo studio nel retro di casa nostra. E ha dipinto un unico quadro, un ritratto di Sting copiato dalla copertina di un album. Poi fu molto indaffarato con il lavoro e non ha mai più usato lo studio. Diceva sempre: 'quando mi ritirerò'. 'Tornerò all'arte, quando mi ritirerò.' 'Lo mostrerò in una galleria, quando mi ritirerò.' Ma quella volta non è mai arrivata.”

Questa storia molto toccante ha catturato l'attenzione di Mickey che si è data da fare per trovare questa donna per fare in modo che il quadro potesse essere consegnato a suo papà.