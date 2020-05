Enea Vlad, da oggi il nuovo singolo "Astronauti"

E' disponibile da oggi 22 maggio il nuovo singolo del cantautore Enea Vlad, ventunenne di origini salentine che ha debuttato discograficamente a gennaio di quest'anno con "Anneghiamo".



"Astronauti” è nata un anno fa, ma si colloca perfettamente nel momento che stiamo tutti vivendo, vista la storia che racconto. L’unica soluzione che i protagonisti del mio brano hanno per incontrarsi è quella di spostarsi in un’altra dimensione dove, in veste di astronauti, possono finalmente salvarsi dalla solitudine. Sulla Luna, oppure a cena su Plutone.