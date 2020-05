Vasco Rossi pensa a un nuovo album e al Corriere della Sera dice...

View this post on Instagram

IL VIRUS HA FERMATO I MIEI CONCERTI MA NON FERMERÀ MAI LE MIE CANZONI Due chiacchiere tra amici. Vasco ha fatto una lunga intervista con Milena Gabanelli. Parlando di quello che sta succedendo a lui e nel mondo, di come questi tempi stiano mettendo a dura prova il settore. Lo shock e lo stupore paralizzano anche la creatività, ma non fermano l’artista, che per il momento si pone l’obiettivo di arrivare “sano e lucido” fino al 2021, e di adottare un principio imprenditoriale molto forte: quello della responsabilità nei confronti del suo gruppo di lavoratori. Parole decise nei confronti di un sistema che ha delle lacune, manca di associazioni e organizzazioni alle quali affidare degli ipotetici fondi ad aiuto del settore. BEATLES O ROLLING STONES? Toccano anche argomenti leggeri, parlano di gusti musicali, quella passione di Vasco per Mick Jagger, che per forza, e in tempi remoti, lo obbligò a scegliere da che parte stare. Vasco e Milena Gabanelli ci hanno aiutato a capire, hanno ragionato insieme, si sono ascoltati l’un l’altro, e anche se sulla faccenda Beatles-Rolling Stones non saranno mai d’accordo, hanno dato un esempio di come la sintonia e il rispetto reciproco possano far nascere momenti e conversazioni speciali. La Redazione