Itsright, con Iccrea Banca e BCC Milano un fondo a sostegno di artisti e produttori

La società di collecting Itsright ha attivato un fondo da 5 milioni di euro - realizzato grazie a una convenzione con Iccrea Banca e BCC Milano e alla consulenza pro bono di La Scala Società tra Avvocati di Milano - a sostegno degli artisti e dei produttori duramente colpiti dalle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Beneficiari dell’iniziativa saranno gli artisti e produttori rappresentati da Itsright: per ogni mandante che aprirà un conto corrente presso BCC Milano o una delle Banche convenzionate appartenenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, ITSRIGHT verserà su quel conto 300 euro a titolo di anticipo per i futuri diritti, attingendo ad un deposito vincolato del valore di 5 milioni di euro messo a disposizione per l’iniziativa. Dal lato suo la Banca potrà concedere una linea di credito agevolata per un importo parametrato sulla media dei diritti percepiti nell’ultimo triennio. La misura della somma concessa, in ogni caso, non sarà inferiore a 1.000 euro.

Il presidente della collecting Gianluigi Chiodaroli ha commentato:

“È un’operazione importante con la quale vogliamo esprimere un sostegno concreto ai nostri artisti e alle imprese dei nostri produttori, duramente penalizzati dalle drammatiche conseguenze economiche provocate dall’emergenza, in un momento in cui le prospettive di ripresa del settore sono ancora incerte. Abbiamo subito trovato sintonia con ICCREA Banca e BCC Milano, che hanno condiviso con noi la necessità di semplificare al massimo le procedure di adesione all’iniziativa, senza perdersi nella burocrazia”.

Itsright è tra le società di intermediazione di diritti connessi europee che sostiene la campagna online attivata dal session man svedese Per Lindvall per convincere la Commissione Europea a istituire un fondo di solidarietà da destinare ai musicisti colpiti dall'emergenza sanitaria causata dall'epidemia da Covid-19.