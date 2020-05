Ligabue: "Per la fine dell'anno, una autobiografia e nuove canzoni"

View this post on Instagram

RINVIATO AL 19 GIUGNO 2021 l'evento live in data unica per festeggiare i 30 anni di una carriera straordinaria. "Ce lo godremo come non mai. Con tutto questo tempo per prepararlo faremo il meglio del meglio che possiamo fare!" A causa delle restrizioni legate alla pandemia di Covid-19 e in ottemperanza alle disposizioni governative, il concerto, inizialmente previsto il 12 settembre 2020 alla RCF ARENA REGGIO EMILIA (Campovolo) è stato rinviato al 19 GIUGNO 2021. I biglietti già acquistati in prevendita per l’iniziale data del 12 settembre 2020 rimangono validi per la nuova data del 19 giugno 2021. È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne: https://www.fansale.it/fansale/ È possibile, inoltre, modificare il nominativo sul biglietto in proprio possesso, seguendo la procedura di cambio nominativo disponibile all’interno dell’area MyTicketOne sul sito www.ticketone.it.