Pensando a quali sono i miei scheletri nell’armadio mi sono resa conto che, la maggior parte, sono canzoni legate a ricordi d’infanzia. E, in qualche modo, sono brani che rappresentano quell’indole infantile che non ho mai perso. Proprio per questo sono pezzi che, seppur inconfessabili, ascolto ancora quando ho bisogno di un po’ di spensieratezza.

(Elena Palmieri)