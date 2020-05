Coronavirus, la discografia contro il governo. Cerruti (AFI): 'Sviste inaccettabili'

La discografia italiana è sul piede di guerra dopo la "sparizione" degli aiuti al settore discografico nel testo definitivo del Decreto Rilancio approvato dal governo e firmato ieri dal presidente della Repubblica. Nel decreto, denunciano i rappresentanti delle varie associazioni di categoria, non ci sono accenni di aiuti all'industria musicale, come quelli che vengono invece riservati a cinema ed editoria libraria. Dopo un comunicato congiunto diffuso ieri, arrivano ora le proteste dei rappresentanti delle varie associazioni. Come Dario Giovannini, vicepresidente di PMI (Produttori musicali indipendenti) e dg di Carosello Records, che ha lanciato un allarme ("Dimenticarsi della discografia significa paralizzare un'intera filiera"). E come Sergio Cerruti, dj dal 2018 a capo di AFI (Associazione fonografici italiani, che riunisce 140 aziende produttrici).

"Forse c’è una volontà precisa: non supportare il settore dell’industria discografica e degli editori musicali. Avevamo fatto già presente al ministro Dario Franceschini che questo settore non aveva goduto nei mesi scorsi del supporto necessario. E il tanto blasonato Decreto Rilancio ha confermato questa scia: nessun intervento sostanziale. Così rimangono al palo diverse centinaia di migliaia di persone: sono tante le professionalità coinvolte nei processi produttivi legati alla musica e ai live. Siamo tutti collegati, a iniziare dalle stesse associazioni musicali. Ricordo a tutti che i concerti producono il diritto d’autore, il diritto connesso e gli artisti in promozione fanno vendere i dischi. Insomma, c’è un ingranaggio bloccato e bisogna comprendere che c’è un danno globale in un’economia globale", dice Cerruti, che oltre ad essere presidente dell'AFI è anche vicepresidente di Confindustria Cultura Italia.

"Sviste di questo tipo", prosegue Cerruti, "non si possono accettare. Franceschini ha fatto tanto in passato per la musica, glielo riconosco e gliene sono anche grato, ma ci vuole più attenzione e responsabilità. Speriamo ci possano essere, attraverso i prossimi passaggi istituzionali, azioni di correzione al Decreto. Forse se il ministero non ha avuto alcun riguardo verso di noi, la colpa è anche dei produttori e dei presidenti di categoria, tra cui mi aggiungo anche io. Dobbiamo far più quadrato tra di noi e avere una maggiore forza rappresentativa. Soprattutto in questo periodo, dobbiamo essere uniti più che mai. O sarà il fallimento di tutto e di tutti".