Musica dal vivo, Claudio Trotta: 'Ripartire si deve, ma nel modo giusto'

Non è piaciuto a Claudio Trotta, patron di Barley Arts e storico promoter milanese già organizzatore degli show italiani di - tra gli altri - Bruce Springsteen, AC/DC e Queen, il decreto presidenziale con il quale, lo scorso 17 maggio, il governo ha aperto all'organizzazione di spettacoli di musica dal vivo dopo la fase 1 dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Secondo Trotta, già promotore - insieme a medici e addetti ai lavori - di un protocollo dedicato ai concerti di piccole e medie dimensioni con l'associazione We Are Slow Music, sono diverse le criticità del provvedimento, che - come osservato dall'organizzatore sui propri profili social - non terrebbe conto di diversi aspetti "cruciali" relativi al tema.

"Il decreto è deficitario in alcuni punti cruciali", osserva Trotta, citando - tra gli altri - "la capienza massima di 1000 persone all'aperto e di 200 al chiuso senza alcuna spiegazione dei parametri utilizzati per queste limitazioni" e il divieto nei confronti dei servizi di ristorazione di operare presso le venue.

Oltre a stigmatizzare i "pregiudizi che considerano il pubblico degli spettacoli dal vivo indisciplinato e incapace di rispettare delle regole e delle restrizioni", Trotta sottolinea come "la creatività, fantasia e professionalità del mondo dello spettacolo ha garantito milioni di persone in qualsiasi genere di spazio si sia utilizzato, e lo testimoniano solo per citare due recenti esempi i concerti di Vasco Rossi a Modena al Parco Ferrari e i vari concerti a Campovolo di Ligabue a Reggio Emilia, non dimenticando le centinaia di migliaia di eventi di concerti e spettacoli di ogni genere sia gratuiti che a pagamento che ogni giorno si svolgevano in Italia prima del Covid".

"Crediamo che il protocollo elaborato da We Are Slow Music insieme a professionisti dello spettacolo e a medici debba essere considerato e utilizzato per fare pressione sul Governo perchè modifichi il Dpcm del 17 maggio 2020 per consentire al mondo dello spettacolo di ripartire adeguatamente, e a breve lo ripubblicheremo nel profilo di Slow Music nella versione più aggiornata al 20 maggio", ha concluso Trotta: "Riaprire si può, riaprire si deve, ma facciamolo nella maniera giusta".