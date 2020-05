Concerti 2020, rinviato 'Una. Nessuna. Centomila' con Mannoia, Emma, Pausini

Rinviato al 2021 il concerto "Una. Nessuna. Centomila" con protagoniste Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini, sei voci del pop femminile italiano impegnate in un evento musicale contro la violenza di genere. Il concerto avrebbe dovuto svolgersi il 19 settembre 2020 alla RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo), ma a causa dell'emergenza sanitaria in atto e alla luce delle relative disposizioni governative in tema di salute pubblica in merito ad assembramenti di persone, l'evento è rinviato al 26 giugno 2021.

I biglietti acquistati per lo show di sabato 19 settembre 2020 rimangono validi per lo show di sabato 26 giugno 2021. È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne: https://www.fansale.it/fansale/.

È possibile, inoltre, modificare il nominativo sul biglietto in proprio possesso, seguendo la procedura di cambio nominativo disponibile all’interno dell’area MyTicketOne sul sito www.ticketone.it. Per tutte le informazioni: friendsandpartners.it