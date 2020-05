Enzo Mazza (FIMI) risponde a Vasco Rossi

Nell'intervista di ieri con MIlena Gabanelli, della quale abbiamo riferito qui e qui, Vasco Rossi ha raccontato di aver pensato a un fondo di solidarietà per ilavoratori dello spettacolo:

Vasco Rossi:

"Avevamo pensato di fare un fondo di solidarietà [rivolto ai lavoratori dello spettacolo] dove tutti noi artisti avremmo messo delle cifre, a discrezione della nostra sensibilità. Avevo sentito Jovanotti e la Pausini, anche loro erano d'accordo. Dopo questo discorso è arrivata l'idea di fare una lettera aperta da indirizzare a Conte: a quei tempi quei collaboratori non erano considerati. (...)

Il problema di costituire un fondo è a chi affidarlo, perché non c'è un'organizzazione al quale affidarlo avendo garanzie di trasparenza".

Milena Gabanelli:

"E la FIMI?"

Vasco Rossi:

"Di FIMI mi fiderei".

Abbiamo riferito il dialogo a Enzo Mazza, CEO di FIMI, che ci ha risposto così:

"Sono contento che Vasco apprezzi il ruolo di FIMI, perché sicuramente in questi anni abbiamo cercato di fare molto per il settore.

In ogni caso noi abbiamo appena lanciato con Spotify e Music Innovation Hub questa iniziativa che, per ora unica in Italia, è proprio mirata ai lavoratori più fragili del settore.

Ci auguriamo che anche artisti ed altri soggetti della filiera possano partecipare. Per esempio, Fedez nei giorni scorsi ha fatto una diretta IG sul tema e invita a donare tramite un bottone sul profilo Spotify. Il collettivo composto tra gli altri da Rodrigo, Daniele Silvestri e Rancore ha lanciato "Lost in the Desert", un progetto discografico i cui ricavati andranno al fondo. Altre iniziative sono in fase di lancio, come questa di Machete.

Io pensavo anche ai mega sponsor dei tour che sono saltati. Oppure ai festival. Per esempio: a giugno ovviamente non si terranno i Wind Award, perché la telco non contribuisce una somma non investita nell'evento nel fondo per aiutare tutte queste persone che sono rimaste senza lavoro con la cancellazione degli aventi estivi ?

Enzo Mazza