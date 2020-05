Thom Yorke pubblica un video da 16 minuti

Un modo per addolcire la pillola? Più o meno. Con l'annuncio del rinvio al 2021 - a causa dell'emergenza coronavirus - della serie di concerti in programma quest'estate dei Tomorrow's Modern Boxes, il progetto multimediale che Thom Yorke porta avanti già da qualche anno e che lo vede collaborare con il produttore Nigel Godrich e con l'artista audiovisivo Tarik Barri, il frontman dei Radiohead pubblica in rete un lungo video tratto proprio da uno dei live del progetto dello scorso anno. Dura ben 16 minuti e immortala i tre artisti sul palco, mentre eseguono - occupandosi ognuno della propria parte: Yorke al microfono, Godrich alla consolle, Barri ai visuals - tre pezzi, "The clock" (pescato da "The eraser", l'album d'esordio solista del cantante, uscito nel 2006), "Runwayaway" e "Last I heard" (entrambi tratti da da "Anima", il disco di Yorke uscito proprio l'anno scorso): "Un piccolo promemoria di ciò che era possibile, e lo sarà di nuovo", si legge nella descrizione del filmato su YouTube.

Caricamento video in corso Link

I Tomorrow's Modern Boxes di Thom Yorke erano attesi in Italia il 9 luglio, per uno show in programma a Milano. Il concerto è stato riprogrammato per l'8 luglio 2021 al Lorenzini District ( qui le informazioni sui biglietti).

Lo scorso mese il leader dei Radiohead ha suonato per la prima volta dal vivo alla tv statunitense una nuova canzone, "Plasticine figures", di recente composizione. Non è chiaro se la canzone sia destinata ad essere incisa dalla band di "Creep" o da Thom Yorke come solista.