La ristampa di "Tabula Rasa Elettrificata" su vinile è già per collezionisti

I CSI – alias Consorzio Suonatori Indipendenti – nascono nel 1992. Sono il risultato dell’unione delle forze di Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Gianni Maroccolo, Francesco Magnelli, Ginevra Di Marco e Giorgio Canali, all’indomani dello scioglimento dei CCCP, gruppo-simbolo di una certa Italian way di fare punk e rock alternativo.

La band nel 1997 incide e pubblica il proprio terzo lavoro sulla lunga distanza. Si tratta dell’album Tabula Rasa Elettrificata, ormai divenuto una sorta di pilastro della musica alternativa made in Italy. Il disco, quasi a sorpresa, ottiene consensi larghissimi fino a scalare le classifiche di vendita, superando addirittura Be Here Now dei re del Brit-pop Oasis.

