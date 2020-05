Radiohead, in streaming il video di un altro concerto d’archivio

Il gruppo guidato da Thom Yorke, attraverso un post condiviso sui social oggi 20 maggio, ha annunciato che trasmetterà in streaming sul proprio canale YouTube il video di un altro concerto d’archivio dei Radiohead. Il nuovo appuntamento con la 'Radiohead Public Library’ è in programma per domani sera alle 23 (ora italiana) quando sarà reso disponibile in rete "The king of limbs: from the basement”, il video album dal vivo del 2011 che immortala la band inglese eseguire per intero il suo album "The King Of Limbs” presso i Maida Vale Studios di Londra per il programma televisivo ideato dallo storico collaboratore della formazione di Oxford Nigel Godrich.

Ecco il video della performance, la seconda realizzata dai Radiohead per “From the basement” dopo "In rainbows – From the basement”, che sarà disponibile da domani:

Caricamento video in corso Link

Questa la tracklist di "The king of limbs: from the basement”:

"Bloom"

"The Daily Mail”

"Feral"

"Little by Little"

"Codex"

"Separator"

"Lotus Flower"

"Staircase"

"Morning Mr Magpie"

"Give Up the Ghost"

“Supercollider” (Bonus track)