I dodici motivi per cui Sid Vicious amava Nancy

La storia d'amore 'punk' tra il bassista dei Sex Pistols Sid Vicious e la sua fidanzata Nancy Spungen è tragicamente passata alla storia per la parabola di morte e distruzione che l'ha connotata. La vicenda amorosa è stata raccontata nel film “Sid & Nancy” diretto nel 1986 dal regista Alex Cox. La parte di Sid venne interpretata dall'attore Gary Oldman, quella di Nancy dall'attrice Chloe Webb. Protagonista principale della loro unione amorosa fu la droga, ma il sentimento che univa i due ragazzi era autentico.

Nel 1978, qualche mese prima che la morte si prendesse per intero la scena, il 20enne Sid elencò su di un foglietto un elenco di dodici motivi per i quali amava Nancy, al di sotto della scritta 'Ciò che rende Nancy così fantastica per Sidney'. Trovate l'elenco qui sotto.

1 – Bella

2 - Sexy

3 – Bel fisico

4 – Grande senso dello humor

5 -.Tiene conversazioni estremamente interessanti

6 - Spiritosa

7 – Ha dei begli occhi

8 – Ha grande gusto nel vestire

9 – Ha la vagina più bella e bagnata del mondo

10 – Ha dei piedi sexy

11 – E' particolarmene intelligente

12 – E' una gran puttana

Cliccando qui potete vedere il foglietto con l'elenco.

La loro storia d'amore ebbe termine la mattina del 12 ottobre 1978 quando, al Chelsea Hotel di New York, nella camera in cui i due soggiornavano, Nancy venne trovata senza vita, accoltellata all'addome. Dell'omicidio venne immediatamente accusato Sid, che morì, a sua volta, per overdose, il 2 febbraio 1979, mentre era in attesa che si svolgesse il processo per l'omicidio. Il caso, almeno per la legge, venne archiviato.