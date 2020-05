Sia, ecco il singolo ‘Together’ per il suo film ‘Music’: video

“Together” è il nuovo singolo della cantautrice australiana che, disponibile da oggi 20 maggio, è tratto dalla colonna sonora del film “Music”, diretto dalla stessa Sia. Il lungometraggio - che segna il debutto della voce di “Chandelier” alla regia - vede nel cast Kate Hudson, Leslie Odom Jr e Maddie Ziegler e arriverà nelle sale cinematografiche prossimamente.

Ecco il video che accompagna la nuova canzone di Sia, prodotto da Jack Antonoff con l’aiuto di Jesse Shatkin:

La colonna sonora del film “Music” includerà dieci nuove canzoni - tra cui il singolo pubblicato oggi - scritte dalla cantautrice australiana che all’inizio del mese di maggio ha condiviso la canzone “Saved my life”. I proventi del brano, scritto dalla stessa Sia insieme a Dua Lipa e Greg Kurstin, sono stati devoluti in beneficenza per sostenere gli sforzi di Americares e CORE Response durante il periodo caratterizzato dall'emergenza Coronavirus.