I Gorillaz eseguono live ‘Aries’ per 'Jimmy Kimmel Live!’: video

A margine della puntata del 19 maggio di “Jimmy Kimmel Live!”, Damon Albarn è intervenuto come ospite, in collegamento, per presentare live “Aries” - uno dei singoli del progetto dei Gorillaz “Song machine” - e ha eseguito il brano in “duetto” con uno dei componenti della formazione animata.

Per introdurre l’esecuzione del brano, il padrone di casa dello show televisivo statunitense ha sottolineato che è stata “la prima volta che Albarn ha duettato con uno dei suoi compagni animati.”

All’inizio del mese di maggio i Gorillaz hanno pubblicato la canzone “How far?” in ricordo di Tony Allen, scomparso lo scorso 30 aprile. Il brano della formazione animata - che quest’anno ha dato il via al progetto “Song Machine” condividendo il singolo “Momentary Bliss”, seguito poi da "Désolé" e “Aries” - include un featuring della leggenda dell’afrobeat, oltre a quello di Skepta.